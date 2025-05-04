Летайте самолётами Аэрофлота: в РФ попросили продлить ресурс советских самолетов из-за отсутствия новых

Издание "Ведомости" сообщило, что представители Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) и авиастроительной компании "Яковлев" хотят официально продлить срок службы пассажирских самолетов Як-40 с нынешних 50 до 60 лет.
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