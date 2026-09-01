Север Столицы
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Север Столицы

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Собянин: До конца года на Москве-реке откроют три новых причала

Собянин: До конца года на Москве-реке откроют три новых причала

До конца 2026 года на Москве-реке откроют три новых причала. Сергей Собянин сообщил, что на третьем регулярном маршруте появятся Красные Холмы, а на четвертом — Новодевичьи Пруды и Воробьевская Набережная.

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