Собянин: До конца года на Москве-реке откроют три новых причала

До конца 2026 года на Москве-реке откроют три новых причала. Сергей Собянин сообщил, что на третьем регулярном маршруте появятся Красные Холмы, а на четвертом — Новодевичьи Пруды и Воробьевская Набережная.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тимирязевский суд...
- Тимирязевский суд...
- S Собянин рассказал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым