Ди Канио о Дибале: «Если все идет хорошо, он включается в важных матчах, но если все идет не так, его можно назвать большим плачущим ребенком»

Паоло Ди Канио высказался о будущем уходе Пауло Дибалы из «Ювентуса». «Я говорю как наблюдатель, а не как директор «Ювентуса», и как наблюдатель я говорю: «Арривабене, продли контракт с ним на 5 лет с зарплатой хоть 20 миллионов евро.