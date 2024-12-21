Два работника культуры из Ноябрьска удостоены знака «Серебряная гагара» Наталья Матусенко, руководитель образцового хореографического ансамбля «Огонёк», удостоена награды в номинации «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество».
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