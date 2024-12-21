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Два работника культуры из Ноябрьска удостоены знака «Серебряная гагара»

Два работника культуры из Ноябрьска удостоены знака «Серебряная гагара»

Два работника культуры из Ноябрьска удостоены знака «Серебряная гагара» Наталья Матусенко, руководитель образцового хореографического ансамбля «Огонёк», удостоена награды в номинации «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество».

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