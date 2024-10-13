☄ Редкая комета пролетела над Землёй Вчера люди со всего мира наблюдали редкую комету Tsuchinshan-ATLAS, которая была видна даже невооружённым глазом.
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☄ Редкая комета пролетела над Землёй Вчера люди со всего мира наблюдали редкую комету Tsuchinshan-ATLAS, которая была видна даже невооружённым глазом.