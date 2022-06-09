10 июня – День пресс-служб и подразделений информации и общественных связей органов внутренних дел Российской Федерации

10 июня – День пресс-служб и подразделений информации и общественных связей органов внутренних дел Российской Федерации

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники подразделений информации и общественных связей Министерства внутренних дел Российской Федерации.

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