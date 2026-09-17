Америку открыли несколько раз

Многие годы считалось, что Христофор Колумб, сошедший на берег с борта своей каравеллы «Санта-Мария» 12 октября 1492 года, стал первым жителем Старого Света, ступившим на землю Американского континента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым