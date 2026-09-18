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США создают инкубатор кибертехнологий — в фокусе стартапы и кадры

США создают инкубатор кибертехнологий — в фокусе стартапы и кадры

Администрация Дональда Трампа готовит указ о создании государственного инкубатора в сфере кибербезопасности — его планируют позиционировать как «киберлитейный цех».

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