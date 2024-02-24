МИД отреагировал на обвинения Запада о размещении ядерного оружия в космосе

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул нецелесообразность размещения ядерного оружия в космосеРоссии, как и другим пяти ядерным державам, достаточно иметь всего три плацдарма для развертывания ядерного оружия.
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