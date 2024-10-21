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«ЛизаАлерт» Крым: исчез 48-летний житель Симферополя

«ЛизаАлерт» Крым: исчез 48-летний житель Симферополя

Крымское подразделение отряда «ЛизаАлерт» распространили в социальной сети ориентировку на жителя столицы региона:«Пропал Гробов Андрей Витальевич 48 лет (1975 г.

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