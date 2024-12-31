Мечта о чистоте и равновесии: 155 лет со дня рождения Анри Матисса

В последний день 2024 года, 31 декабря, исполняется 155 лет со дня рождения Анри Матисса, одного из известнейших художников ХХ века наряду с Пикассо, Кандинским и другими новаторами, радикально изменившего язык живописи.
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