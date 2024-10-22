Посвящается Варе 😢🌹🌹 Осенний вечер … холодный дождь. Последний раз домой идешь… И фары свет застыл в глазах… Ты не очнешься .
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Посвящается Варе 😢🌹🌹 Осенний вечер … холодный дождь. Последний раз домой идешь… И фары свет застыл в глазах… Ты не очнешься .