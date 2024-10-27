«Не доросли еще»: Дмитрий Дюжев запретил своим детям смотреть «Бригаду» и «Жмурки»

По мнению актера, у них недостаточно жизненного опыта, чтобы осмыслить эти фильмы Российский актер Дмитрий Дюжев запрещает смотреть своим несовершеннолетним сыновьям «Бригаду» и «Жмурки», в которых он сам играл.