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Петербургский дневник

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«Не доросли еще»: Дмитрий Дюжев запретил своим детям смотреть «Бригаду» и «Жмурки»

«Не доросли еще»: Дмитрий Дюжев запретил своим детям смотреть «Бригаду» и «Жмурки»

По мнению актера, у них недостаточно жизненного опыта, чтобы осмыслить эти фильмы Российский актер Дмитрий Дюжев запрещает смотреть своим несовершеннолетним сыновьям «Бригаду» и «Жмурки», в которых он сам играл.

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