Принимай или беги. Путин подписал указ о легализации украинцев

До дому, до хаты! Хорошая новость - Президент подписал указ, согласно которому украинцы, находящиеся в России без законных оснований, должны или выехать до 10 сентября или урегулировать своё положение: https://t.
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