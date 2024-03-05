Политолог рассказал о возможности российской ПВО противостоять F-35 США

Гипотетическое уничтожение российскими войсками американских истребителей пятого поколения F-35, которые, вероятно, могут использоваться для сбора сведений о ВС РФ на территории Украины, может обернуться крупной эскалацией конфликта, сообщает 5 марта «Известиям» политолог Вячеслав Беляков.