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Политолог рассказал о возможности российской ПВО противостоять F-35 США

Политолог рассказал о возможности российской ПВО противостоять F-35 США

Гипотетическое уничтожение российскими войсками американских истребителей пятого поколения F-35, которые, вероятно, могут использоваться для сбора сведений о ВС РФ на территории Украины, может обернуться крупной эскалацией конфликта, сообщает 5 марта «Известиям» политолог Вячеслав Беляков.

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