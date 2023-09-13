ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA / GLOBAL LOOK PRES ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ Вот неймётся любителям повоевать если не с Россией (ибо страшно), то хотя бы с русским языком.
"ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ КОРПУСА ПОЙДУТ ЗАЩИЩАТЬ РУССКИХ": СТРАНЫ СНГ ВЫБРАЛИ СВОЙ ПУТЬ
Комментарии
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Лидия
Надо всех азербайджанцев отправить в их красивый Баку, а то продают отравленные и напичканные химией овощи и фрукты, в том году так отравилась арбузом, до кровавого стула, теперь видеть арбузы не могу. А насчёт того, что снизится их уровень образования, так они стремятся к жизни в свои века, отнюдь не 21 век.
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7 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
А зря.
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5 час.
Галина Скрипник
"ЯЗЫКОВЫЕ ПАТРУЛИ СТАНОВЯТСЯ ОБЫДЕННОСТЬЮ" в Казахстане - это не так. Я здесь живу, лично не сталкивалась и в своем городе о таком не слышала. Это скорее исключение, отдельные недоумки, профинансированные западными кураторами пристают со своими глупостями. Один такой "патруль" даже сбежал за границу, когда его прижали "органы".
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5 час.
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