"ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ КОРПУСА ПОЙДУТ ЗАЩИЩАТЬ РУССКИХ": СТРАНЫ СНГ ВЫБРАЛИ СВОЙ ПУТЬ

Лидия

Надо всех азербайджанцев отправить в их красивый Баку, а то продают отравленные и напичканные химией овощи и фрукты, в том году так отравилась арбузом, до кровавого стула, теперь видеть арбузы не могу. А насчёт того, что снизится их уровень образования, так они стремятся к жизни в свои века, отнюдь не 21 век.