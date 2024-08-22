57-летний Адам Сэндлер раскрыл секрет цветущего внешнего вида

57-летний актер Адам Сэндлер заявил, что цветущим внешним видом обязан дочерям 57-летний американский кинокомик и актер Адам Сэндлер заявил, что обязан дочерям тем, что выглядит молодо и остается здоровым.
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