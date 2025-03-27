Инфляция на Среднем Урале выросла до 11,2%

Годовая инфляция в Свердловской области в феврале составила 11,2%, что превысило январские значения. Есть несколько причин ускорения темпа роста цен в регионе, говорят в Уральском управлении Центробанка РФ.
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