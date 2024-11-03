Боливия потеряла миллиарды долларов из-за блокады дорог

Блокада дорог Боливии, продолжавшаяся в течение 21 дня частью сторонниками экс-президента страны Эво Моралеса, привела к потерям в размере около $2,1 млрд, заявил заместитель министра внутренней торговли Боливии Гровер Лакоа, 3 ноября сообщает Prensa Latina.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии