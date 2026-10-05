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ВЕСТИ КРЫМ

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Специалисты восстанавливают электричество в Белогорском районе

Специалисты восстанавливают электричество в Белогорском районе

По информации Крымэнерго, света нет в сёлах Чернополье, Вишенное, Вишневое, Белая скала, Яблочное и Мироновка.

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