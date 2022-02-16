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10 "Чайных" правил от формулы здоровья.

10 "Чайных" правил от формулы здоровья.

1. Не пить чай на пустой желудок. Когда пьешь чай на пустой желудок, холодная природа чая, проникая вовнутрь, может охладить селезенку и желудок, что подобно "Проникновению Волка в дом", в Китае издревле советовали "не пить чай на пустое сердце".

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