10 "Чайных" правил от формулы здоровья.

1. Не пить чай на пустой желудок. Когда пьешь чай на пустой желудок, холодная природа чая, проникая вовнутрь, может охладить селезенку и желудок, что подобно "Проникновению Волка в дом", в Китае издревле советовали "не пить чай на пустое сердце".