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ИА Регнум

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Под флагом России. Болельщики из Греции и Польши показали Украине ее место

Под флагом России. Болельщики из Греции и Польши показали Украине ее место

Футбол вне политики — недостижимая утопия, доказательства чему возникают регулярно тут и там. Вот и опять: матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между киевским «Динамо» и ПАОК из греческого города Салоники был отмечен громким скандалом.

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