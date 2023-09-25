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Хоккеист Бурмистров об игре за футбольный «Рубин»: «С удовольствием бы вышел, если бы был такой шанс»

Хоккеист Бурмистров об игре за футбольный «Рубин»: «С удовольствием бы вышел, если бы был такой шанс»

— Следите ли вы сейчас за футболом? — Я подписан на социальные сети «Рубина», слежу за ними, стараюсь смотреть матчи, когда есть возможность.

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