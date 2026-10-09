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Психолог Хорс объяснил, почему дети не любят некоторые школьные предметы

Психолог Хорс объяснил, почему дети не любят некоторые школьные предметы

Нелюбовь школьника к отдельному предмету нередко становится следствием трудностей в его освоении, а не их первоначальной причиной.

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