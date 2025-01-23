Работы художника Антуана Ватто, спасенные от пожаров в Лос-Анджелесе, будут выставлены в Шантильи

Франко-американскому частному коллекционеру из Лос-Анджелеса удалось спасти от пожаров несколько картин французского художника Антуана Ватто (1684-1721), которые он собирает и которые, как ожидается, будут выставлены в замке Шантильи, к северу от Парижа, сообщили в среду представители музея, расположенного в знаменитом историческом памятнике, сообщает AFP.