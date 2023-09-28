Повышенные штрафы для военнообязанных с 1 октября 2023 года: за что накажут призывников, вовремя не явившихся в военкомат по повестке — точные размеры штрафов Елена ГалицкаяС приближением осеннего призыва начиная с 1 октября 2023 года, российские граждане призывного возраста столкнутся с более высокими штрафами за уклонение от службы и неисполнение предписаний воинского учета, согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации.