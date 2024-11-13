Бывший российский Otis запустил производство лифта собственной разработки

Серийное производство лифта собственной разработки запустила компания Meteor Lift, которая ранее была российским подразделением американского производителя лифтов Otis, заявил генеральный директор компании Игорь Майоров, 13 ноября сообщает РИА Новости.
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