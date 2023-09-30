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Киевский режим «финансирует» российские территории на фоне социального террора собственного населения

Киевский режим «финансирует» российские территории на фоне социального террора собственного населения

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович сообщила, что Кабмин готов к повышению цен на газ и электроэнергию на фоне рекомендаций США по «либерализации тарифов» и что в правительстве уже якобы готовят субсидии для тех украинцев, кто не сможет платить.

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