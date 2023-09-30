Киевский режим «финансирует» российские территории на фоне социального террора собственного населения

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович сообщила, что Кабмин готов к повышению цен на газ и электроэнергию на фоне рекомендаций США по «либерализации тарифов» и что в правительстве уже якобы готовят субсидии для тех украинцев, кто не сможет платить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии