Киевский режим «финансирует» российские территории на фоне социального террора собственного населения

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович сообщила, что Кабмин готов к повышению цен на газ и электроэнергию на фоне рекомендаций США по «либерализации тарифов» и что в правительстве уже якобы готовят субсидии для тех украинцев, кто не сможет платить.