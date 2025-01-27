Всех учтем, всех, кого надо, научим: куда идет миграционная реформа

За прошедший год в России было принято более 20 законопроектов в сфере контроля за миграцией. И их может быть еще большеСТАНИСЛАВ КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС По разным данным, в России насчитывается от 6 до 16,5 млн мигрантовчитайте на monocle.