Всех учтем, всех, кого надо, научим: куда идет миграционная реформа

За прошедший год в России было принято более 20 законопроектов в сфере контроля за миграцией. И их может быть еще большеСТАНИСЛАВ КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС По разным данным, в России насчитывается от 6 до 16,5 млн мигрантовчитайте на monocle.
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