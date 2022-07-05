Театр абсурда

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Сложности принятия решений в Болгарии

Сложности принятия решений в Болгарии

Дилетант о политике Кирилл Петков Я дико извинюсь, а что это за такая власть в Болгарии? Там вообще в курсе, кто должен принимать судьбоносные решения? И хорошо бы еще сообщить людям, от кого идет инициатива, чтобы точно понимать, кого надо бить.

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