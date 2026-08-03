Правительство думает выделить дата-центры для ИИ в отдельный класс для господдержки

В правительстве до конца сентября рассмотрят вопрос разделения типов центров обработки данных (ЦОД) на дата-центры для искусственного интеллекта и прочие, сообщил Forbes со ссылкой на план мероприятий рабочей группы подкомиссии по развитию и внедрению технологий ИИ.
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