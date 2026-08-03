НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Frank Media

28 подписчиков

Правительство думает выделить дата-центры для ИИ в отдельный класс для господдержки

В правительстве до конца сентября рассмотрят вопрос разделения типов центров обработки данных (ЦОД) на дата-центры для искусственного интеллекта и прочие, сообщил Forbes со ссылкой на план мероприятий рабочей группы подкомиссии по развитию и внедрению технологий ИИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии