Производитель деталей для Ariane и NASA заявил о краже данных. По данным SRF, и компания, и правительство склоняются к тому, что за атакой стоит китайская разведка Швейцарская космическая компания Beyond Gravity, принадлежащая федеральному конгломерату Ruag International, стала жертвой целенаправленной кибератаки, о которой сообщила в начале октября.
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