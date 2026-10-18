Производитель деталей для Ariane и NASA заявил о краже данных. По данным SRF, и компания, и правительство склоняются к тому, что за атакой стоит китайская разведка Швейцарская космическая компания Beyond Gravity, принадлежащая федеральному конгломерату Ruag International, стала жертвой целенаправленной кибератаки, о которой сообщила в начале октября.