Пентагон дал согласие Министерству внутренней безопасности США на проведение тестирования теплового излучателя, который может быть применен для воздействия на скопления людей на южной границе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Песков заявил о н...
- ВВ Лондон завалят гр...
- ЛЛ Охота на Зеленско...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым