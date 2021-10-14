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В рамках командно-штабного учения соединения и воинские части ЮВО отработали элементы приведения в высшие степени готовности

В рамках командно-штабного учения соединения и воинские части ЮВО отработали элементы приведения в высшие степени готовности

Целями КШУ являются проверка уровня готовности и способности органов управления войск (сил) ЮВО к действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Российской Федерации на Юго-Западном стратегическом направлении.

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