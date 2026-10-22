Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наложил штраф в размере 250 тысяч рублей на футбольный клуб «Краснодар» по итогам матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) против «Зенита».
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