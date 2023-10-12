Мандат Глеба Поповцева в новосибирском Заксобрании передали Юлии Швец из «Единой России»

Юлию Швец зарегистрировали в качестве депутата. Ей вручили удостоверение об избрании. Мандат признанного виновным в мошенничестве Глеба Поповцева в Законодательном собрании Новосибирской области передали выдвинутому кандидату от «Единой России» Юлии Швец.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии