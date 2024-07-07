Что нельзя делать на Ивана Купалу, 7 июля, чтобы беды обошли стороной

День Ивана Купалы - это древний славянский праздник, наполненный мистикой и волшебством. Отмечаемый 7 июля, он начинается с вечера 6 июля, когда вся Россия погружается в атмосферу древних обрядов и поверий.
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