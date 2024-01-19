В Шахтах трудовые мигранты обнаглели и выдвинули свои условия работы дирекции завода "Химпэк"

Не понял: нарушений со стороны администрации не нашли, но пошли навстречу требованиям мигрантов. Что, подняли зарплату, уже тогда превышавшую зарплату местного населения?

Галина 123

Это что за "королевство кривых зеркал". Недовольных мигрантов с белым билетом на выход. Администрация свои обязательства по договорам выполнила, а мигранты обязательства ТК не выполнили, нарушили трудовую дисциплину, подстрекали других (100 чел.) к нарушению трудовой дисциплины. Это уже повод расторгнуть с мигрантами договора с увольнением по статье.