Прибывших в Россию иностранцев перестала устраивать заработная плата в 80-85 тысяч рублей за месяц.В городе Шахты Ростовской области трудовые мигранты попытались остановить работу одного из цехов на заводе "Химпэк", который занимается производством тары и мешков для транспортировки.
В Шахтах трудовые мигранты обнаглели и выдвинули свои условия работы дирекции завода "Химпэк"
Комментарии
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Grandad
Не понял: нарушений со стороны администрации не нашли, но пошли навстречу требованиям мигрантов. Что, подняли зарплату, уже тогда превышавшую зарплату местного населения?
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19 час.
Галина 123
Это что за "королевство кривых зеркал". Недовольных мигрантов с белым билетом на выход. Администрация свои обязательства по договорам выполнила, а мигранты обязательства ТК не выполнили, нарушили трудовую дисциплину, подстрекали других (100 чел.) к нарушению трудовой дисциплины. Это уже повод расторгнуть с мигрантами договора с увольнением по статье.
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15 час.
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