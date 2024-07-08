Мусульманки не хотят выходить замуж за мужчин своей веры

Вот то что я и говорил еще 20 лет назад в Казахстане. А в России у большинства крышу сносит и они мечтают найти русского парня. И прощай, ислам!

Александр Каблучко

Я в начале 80-х служил в Баку. Товарищ был коммунист, Герой Соцтруда. Когда в гостях были одни русские, жена садилась за стол. Если хоть один мусульманин, стояла на подхвате в дверях кухни. У второго жена была из Питера, так она там шухеру всем наводила. Мы с ней попервах нажарили кучу сомятины и на центр стола взгромоздили, во хохма была. Так они потом к моему приезду "Шайтан рыбу" заготавливали во всех видах