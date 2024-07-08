Avia.pro - СМИ Вы думали, что мусульманские женщины мечтают о крепком браке с единоверцами? А вот и нет! Оказывается, они в панике ищут себе мужей вне своей религии.
Мусульманки не хотят выходить замуж за мужчин своей веры
Комментарии
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Том Веселый
Вот то что я и говорил еще 20 лет назад в Казахстане. А в России у большинства крышу сносит и они мечтают найти русского парня. И прощай, ислам!
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12 час.
Александр Каблучко
Я в начале 80-х служил в Баку. Товарищ был коммунист, Герой Соцтруда. Когда в гостях были одни русские, жена садилась за стол. Если хоть один мусульманин, стояла на подхвате в дверях кухни. У второго жена была из Питера, так она там шухеру всем наводила. Мы с ней попервах нажарили кучу сомятины и на центр стола взгромоздили, во хохма была. Так они потом к моему приезду "Шайтан рыбу" заготавливали во всех видах
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11 час.
В
Воробей
Эмансипация - дело привлекательное и заразное. А то, что уровень разводов в эмансипированном социуме, в смысле с мужем, который всё это принимает с пониманием, в несколько раз выше, вплоть до устойчивой тенденции к вымиранию такого типа социума - дело десятое.
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45 мин.
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