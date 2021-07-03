TVcenter.ru

221 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Гавриков
    У Цискаридзе есть мозг, ну а у этой особи мозг напрочь отсутствует!“Позорная рогатка...
  • secretmaster
    Здоровья МакSим! Пусть поскорее выздоравливает! Её творчество нравится.“Видно, человеку ...
  • вячеслав харченко
    Реалии, в отличие от пропаганды.«Наверное, чувств...

“Это позор России” – Виктор Салтыков нелицеприятно отозвался о талантах Ольги Бузовой

“Это позор России” – Виктор Салтыков нелицеприятно отозвался о талантах Ольги Бузовой

“Это позор России” – Виктор Салтыков нелицеприятно отозвался о талантах Ольги Бузовой Лидия ГубинаИзвестный российский певец Виктор Салтыков, автор многих хитов, среди которых “Белая Ночь”, тоже не выдержал и высказал то, что думает о теперешнем кумире Ольге Бузовой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх