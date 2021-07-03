“Это позор России” – Виктор Салтыков нелицеприятно отозвался о талантах Ольги Бузовой Лидия ГубинаИзвестный российский певец Виктор Салтыков, автор многих хитов, среди которых “Белая Ночь”, тоже не выдержал и высказал то, что думает о теперешнем кумире Ольге Бузовой.