У жителя Тамбовской области изъяли ружье и патроны

В Тамбовской области у жителя села Семеновка хранилось незарегистрированное оружие. Информация была получена при проведении оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и участковым уполномоченным полиции отделения полиции поселка городского типа Ржакса.
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