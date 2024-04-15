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У жителя Тамбовской области изъяли ружье и патроны

У жителя Тамбовской области изъяли ружье и патроны

В Тамбовской области у жителя села Семеновка хранилось незарегистрированное оружие. Информация была получена при проведении оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и участковым уполномоченным полиции отделения полиции поселка городского типа Ржакса.

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