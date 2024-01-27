НХЛ показала форму «Рейнджерс», «Айлендерс», «Нью-Джерси» и «Филадельфии» для игр Stadium Series на открытом воздухе

Игры на открытом воздухе состоятся 17 февраля («Нью-Джерси» сыграет с «Филадельфией») и 18 февраля («Рейнджерс» встретятся с «Айлендерс») на стадионе MetLife в Ист-Рутерфорде, штат Нью-Джерси.
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