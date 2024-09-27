Audi реорганизует техническое развитие по образцу Porsche

Руководство компании Audi, возглавляемое председателем правления Гернотом Дёлльнером, планирует ввести в начале следующего года так называемый принцип модельных рядов, 27 сентября пишет газета Handelsblatt.
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