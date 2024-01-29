В ЦИК Карелии рассказали, кто сможет проголосовать дистанционно на президентских выборах

В Избиркоме рассказали, сколько жителей Карелии смогут поучаствовать в дистанционном голосовании. Подать заявление на участие в ДЭГ могут те, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги».
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