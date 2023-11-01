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Как приготовить заправку для борща

Вкус борща напрямую зависит от его содержимого.   Вот простой рецепт заправки для борща из свеклы: Ингредиенты: — 2 средние свеклы, очищенные и натертые — 2 столовые ложки оливкового масла — 2 столовые ложки уксуса (яблочного или винного) — 1 столовая ложка меда или сахара (по вкусу) — Соль и перец ….

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