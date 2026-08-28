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Дэвис заявил, что Россия наращивает производство вооружений

Дэвис заявил, что Россия наращивает производство вооружений

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что российский военно‑промышленный комплекс производит современные виды вооружений в огромных объемах, тогда как запасы Украины и западных стран сократились до критического уровня.

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