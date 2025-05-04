В Караганде московский врач выполнил сложнейшие операции детям

В Караганде впервые прошел международный мастер-класс по малоинвазивной детской колопроктологии. Ведущие хирурги Казахстана и России объединились, чтобы подарить детям с тяжелыми патологиями пищеварительной системы шанс на полноценную жизнь, сообщает tengrinews.
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