В Караганде московский врач выполнил сложнейшие операции детям

В Караганде впервые прошел международный мастер-класс по малоинвазивной детской колопроктологии. Ведущие хирурги Казахстана и России объединились, чтобы подарить детям с тяжелыми патологиями пищеварительной системы шанс на полноценную жизнь, сообщает tengrinews.