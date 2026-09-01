Формула «до последнего украинца» теперь работает и в тылу

Виталий Гурко 31 августа 2026 г. На Украине вступил в силу приказ минздрава № 1044, согласно которому с августа вступают в силу новые критерии для ….
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