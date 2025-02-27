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Закон, порядок, государство

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В Югре экипаж ДПС за одно дежурство помог выбраться из кювета двум водителям увязнувших в снегу иномарок

В утреннее время инспекторы ДПС 1 роты отдельного батальона Госавтоинспекции УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре лейтенант полиции Вячеслав Братчиков и младший лейтенант полиции Владислав Бойко несли службу на участке автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск, когда им от оперативного дежурного поступило сообщение о происшествии на 949-м километре трассы.

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