В Югре экипаж ДПС за одно дежурство помог выбраться из кювета двум водителям увязнувших в снегу иномарок

В утреннее время инспекторы ДПС 1 роты отдельного батальона Госавтоинспекции УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре лейтенант полиции Вячеслав Братчиков и младший лейтенант полиции Владислав Бойко несли службу на участке автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск, когда им от оперативного дежурного поступило сообщение о происшествии на 949-м километре трассы.