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Аргументы недели

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Снаряды-невидимки: эстонцы слили €70 млн ради помощи Украине, но «накормили» индийских мошенников

Снаряды-невидимки: эстонцы слили €70 млн ради помощи Украине, но «накормили» индийских мошенников

В Таллине разыгралась эпическая драма о том, как слепое желание насолить России начисто отключает базовые инстинкты самосохранения.

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