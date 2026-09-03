Снаряды-невидимки: эстонцы слили €70 млн ради помощи Украине, но «накормили» индийских мошенников

В Таллине разыгралась эпическая драма о том, как слепое желание насолить России начисто отключает базовые инстинкты самосохранения.
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